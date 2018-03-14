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Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается экс-солист группы «Челси» Роман Архипов
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Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается экс-солист группы «Челси» Роман Архипов 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Группа «Челси» Голубоглазый, длинноволосый блондин Роман Архипов покорил публику своим запоминающимся тембром во время участия на телепроекте «Фабрика звезд — 6». После окончания реалити Роман стал участником группы «Челси». Группа из четырех красавцев имела небывалый успех у тысяч девчонок по всей России. Их хиты помнят наизусть до сих пор. Несмотря на популярность группы, в 2011 году Роман Архипов принимает решение покинуть коллектив и заняться сольной карьерой. Артисту всегда больше импонировала рок-музыка, именно ей он и занялся. Роман переехал в Америку и создал свой проект под названием ROMAN. В прошлом году Роман стал участником телепроекта «Успех». Сейчас помимо музыки Архипов занимается продюсерской работой. У него есть своя продакшн-компания RA records, которая снимала клипы для многих артистов российского шоу-бизнеса: Ольги Бузовой, Настасьи Самбурской, Сергея Жукова и других. Также сейчас Роман открыл в России филиал своего музыкального лейбла, который будет помогать развиваться молодым талантам. А на днях у исполнителя вышла дуэтная лирическая работа с белорусским артистом IVAN. Что касается личной жизни, то свою любовь Роман пока не встретил. В настоящий момент сердце красавца свободно. А какая у тебя любимая песня Архипова? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press
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