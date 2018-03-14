«Мы с Лепсом поём для вас»: Фадеев показал награду международной премии

Несколько дней назад в Москве прошла церемония вручения наград в области популярной музыки BraVo. Лауреатом в одной из номинаций стали композитор Максим Фадеев и музыкант Григорий Лепс , получившие награду за совместно исполненную песню. Заслуженный приз Фадеев решил показать подписчикам в соцсети, заодно поблагодарив всех своих поклонников.

На днях в Москве прошла Первая международная профессиональная музыкальная премия BraVo. На это мероприятие съехалось большое количество знаменитых певцов из разных стран, среди которых были Род Стюарт , группы Europe и Duran Duran, Эрос Рамазотти и другие. Всего же было представлено 12 номинаций в области популярной музыки и в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета. Совместная композиция Максима Фадеева и Григория Лепса с песней «Орлы или вороны» стал обладателем статуэтки в номинации «Дуэт года», о чем продюсер и аранжировщик решил рассказать поклонникам в Инстаграме, выразив благодарность всем своим преданным слушателям. «Вот так выглядит „Дуэт года“ по версии музыкальной премии BraVo! Песня „Орлы или вороны“ остаётся в топе благодаря вам. Потому что мы с Григорием Лепсом поём для вас»

Почитатели таланта Фадеева тут же принялись поздравлять его с достижением новый высоты и получением заслуженной награды. Они особо отметили, что эта песня, как никогда, запали им в память, и частенько играет в их приемниках. А вот часть Интернет-пользователей обратили свое внимание только на внешность Максима, который, по их заверениям, заметно похудел. «Максим, вы так хорошо выглядите!» «Дуэт хорош, оба красавцы!» «Урааааааа… Я вас поздравляюююююю!» «Сбросив вес, очень помолодели! Теперь ждем фото без бороды!» «Совсем стал худющий!» «Скромный, но самый крутой продюсер в России! Я так считаю и думаю о вас!» «Очень красиво, а ваша песня классная!» Кстати, часть подписчиков Максима тут же принялись призывать его написать примерно такую же композицию группе SEREBRO, с которой продюсер долго и продолжительно сотрудничает. Фадееву напомнили, что у них уже давно не было хитов и попросили исправить сложившуюся ситуацию.

Кстати, несколько дней назад Фадеев выложил в микроблог пост, в котором выразил озадаченность своей бородой. На это подписчики продюсера поспешили с советами ему на помощь.