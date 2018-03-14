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Александр Панайотов: сам себе режиссер
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Александр Панайотов: сам себе режиссер 

7 Дней 14 марта 2018
Фото: 7 Дней
Александр Панайотов представил абсолютно новую музыкальную программу и грандиозное визуальное шоу «Чувствовать тебя» в Крокус Сити Холле. Так артист поздравил поклонниц с нежным и долгожданным праздником весны.
Шоу, которое представил Панайотов зрителям — очередной грандиозный шаг вперед. Это хиты и абсолютно новая музыка, исключительно живой звук и команда, в которой «за Панайотова» играют одни из лучших музыкантов страны.
Режиссером шоу в очередной раз выступил сам артист. Кроме постановки номеров и сценографии, видеоконтент и инсталляции были созданы также самим Александром, что удивило не только искушенную публику столицы, но и специалистов из профессиональной среды.
Самым романтичным и невесомым моментом концерта стал полет Артиста над сценой под авторскую композицию «Менi ты приснилась давно», а песня «Мама, я летаю во сне» растрогала не только маму Александра, которая специально приехала на концерт поддержать сына, но всех женщин в зале.
Принципиально новое шоу с новыми песнями был рискованный шаг, но зрители тепло приняли не только любимые треки, но премьерные композиции. Давно стены Крокус Сити Холла не видели такой благодарной и аплодирующей публики, о чем говорят и сотрудники концертного зала. После двухчасовой программы поклонники еще долго ждали своего любимого артиста у входа, одаривая цветами, подарками и аплодисментами.
Компанию на сцене артисту составили группа НАОМИ с традиционным «Мой рай», Ксана Сергиенко, исполнив «Лабиринт», который с оглушительным успехом прозвучал на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и вновь сорвав бурные овации зрителей.
Определенно самым трогательным стал номер с Нестором Смышляевым. Нестор почти ничего не видит с рождения, однако его музыкальные достижения с лихвой перекрывают этот недуг и «All in love is fair» в стиле Стиви Уандера покорила каждое сердце!
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