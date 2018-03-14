В театре Станиславского и Немировича-Данченко показали воронежскую оперу 

Опера «Родина электричества» — номинант театральной премии «Золотая Маска». Впервые опера была показана на открытии VII Международного фестиваля искусств. Эта опера — единственная в своём роде, созданная по произведениям Андрея Платонова. В сюжет включены такие рассказы, как «О потухшей лампе Ильича», «Сампо», «Родина электричества», «Афродита» и иные рассказы, сказки, повести, а также отрывки из брошюры «Электрификация». Композитор Глеб Седельников — автор музыки и либретто, которые были созданы ещё в 1979 г. Музыкальный материал был сложным, поэтому его не исполняли до 2017 г. Либретто основано на повести Андрея Платонова об электрификации деревни Рогачёвка в 1920-х годах. В постановке задействованы 50 хористов и 3 состава исполнителей ведущих партий.