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Шевчук снял клип в память о жене
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Шевчук снял клип в память о жене 

Рамблер 14 марта 2018
Лидер группы ДДТ представил новое видео на песню "Когда ты была здесь", которая впервые была опубликована в 2011 году в альбоме "Иначе".
Композицию и клип музыкант посвятил своей жене, скончавшейся в 1992 году от рака.
Режиссером видео стал Алексей Сай, уже работавший с группой над видеорядом для концертной программы иначе. По задумке автора ролика Шевчук исполняет песню со сцены, и эти кадры периодически сменяются видами Санкт-Петербурга. А в конце клипа зритель видит процедурную больничную палату.
Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале группы "ДДТ", премьеру его Шевчук приурочил к 26-й годовщине со дня смерти любимой супруги.
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