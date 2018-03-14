Шевчук снял клип в память о жене

Лидер группы ДДТ представил новое видео на песню "Когда ты была здесь", которая впервые была опубликована в 2011 году в альбоме "Иначе".

Композицию и клип музыкант посвятил своей жене, скончавшейся в 1992 году от рака.

Режиссером видео стал Алексей Сай, уже работавший с группой над видеорядом для концертной программы иначе. По задумке автора ролика Шевчук исполняет песню со сцены, и эти кадры периодически сменяются видами Санкт-Петербурга. А в конце клипа зритель видит процедурную больничную палату.

Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале группы "ДДТ", премьеру его Шевчук приурочил к 26-й годовщине со дня смерти любимой супруги.