Знаменитый музыкант признался, что почти полностью оглох 

Солист группы The Who Роджер Далтри признался, что практически полностью оглох. По словам музыканта, теперь он опирается на способность читать по губам, а также на специальные слуховые аппараты, встроенные ему в ухо для того, чтобы выступать на сцене с «живыми» концертами. Для большинства людей в возрасте 74 лет глухота является распространенным симптомом их поколения. Однако для фронтмена группы The Who Роджера Далтри это последствие более чем 50 лет выступлений под оглушительно громкую музыку. Выступая перед зрителями своего очередного сольного концерта, музыкант признался, что в настоящее время практически полностью оглох. Своим фанатам Далтри рассказал, что теперь опирается на способность читать по губам, а в его ушах установлены слуховые аппараты, с помощью которых он следит за музыкой во время концертов. «Проблема со всеми этими ушами заключается в том, что теперь я очень-очень глух, — заявил Роджер Далтри аудитории. — И я советую всем вам, фанатам рок-н-ролла: берите беруши с собой на „живые“ концерты. Если бы мы только знали о том, насколько это вредно, когда были молодыми. А теперь мне приходится читать по губам. Но я всё равно хочу продолжать выступать ещё очень долго. Я счастлив, потому что могу заниматься тем, что мне нравится». Несмотря на нарушения слуха, певец сумел порадовать зрителей потрясающим выступлением, в которое вошли его самые знаменитые хиты, включая I Can See For Miles and The Real Me. Аудитория в Hard Rock Resort Лас-Вегаса была в полном восторге. На концерте Далтри также заявил о том, что очень скучает по рано ушедшим из жизни музыкантам Джими Хендриксу и Джиму Моррисону . (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)