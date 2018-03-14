На «Ночь музыки» в Екатеринбург приедет Эмир Кустурица

Организаторы «Ночи музыки» рассказали, что им всё-таки удалось заманить на фестиваль в Екатеринбург звезду мирового масштаба. Это будет всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица . По словам организаторов, он уже на 100 процентов подтвердил своё участие. Выступать Кустурица будет на площадке у Главпочтамта

Кроме Эмира Кустурицы перед екатеринбуржцами выступят Иван Дорн и испанская поп-группа Baccara, популярная в 70-х годах. Идут переговоры с молодёжным исполнителем Feduk — автором хита «Розовое вино».

В этом году на «Ночь музыки» ждут 200 тысяч человек. Про новый фирменный стиль фестиваля рассказал его создатель Владислав Деревянных. По его словам, одна часть логотипа неизменна, а вторая меняется в зависимости от площадки, от стиля музыки.

Площадки фестиваля будут работать 29 июня с 17.00 до 1.30. Завершит «Ночь музыки» медитативная группа из Дании, она выступит у Театра Драмы, а потом будет традиционная встреча рассвета.

Для тех, кто приедет в Екатеринбург на «Ночь музыки» из других городов, разработают специальные программы — мастер-класс по лепке уральских пельменей, экскурсии по конструктивизму, программа, посвящённая крафтовому пивоварению.

Главный хедлайнер фестиваля — Кустурица — известен своими фильмами «Чёрная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд» и другими, у него есть множество больших наград, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кроме того, Эмир поёт в сербской фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra.

Раньше директор фестиваля Евгений Горенбург рассказывал, что среди хедлайнеров фестиваля — певица Лобода, но позже она отказалась от участия, обидевшись на высказывания Горенбурга в одном из интервью. А до этого организаторы анонсировали выступления Ринго Старра и Земфиры (причем барабанщика The Beatles обещают позвать в Екатеринбург уже второй год подряд), но никого из них так и не удалось привезти.

Ставку решили сделать на молодых и не таких амбициозных исполнителей. Всего в центре города развернутся больше сотни площадок. Как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в нашем большом фоторепортаже.

В этом году «Ночь музыки» будет сотрудничать с заявочным комитетом «Экспо-2025». А сам фестиваль Ural Music Night разрешили провести в дни чемпионата мира по футболу. «Ночь музыки» запланирована на 29 июня.