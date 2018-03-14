Воронежскую оперу «Родина электричества» показали на «Золотой маске»

На 24-м фестивале «Золотая Маска» показали воронежскую оперу «Родина электричества», сообщили в пресс-службе облправительства.

Воронежская опера, созданная по рассказам Андрея Платонова , заявлена на театральную премию «Золотая Маска» по нескольким номинациям: «Опера/спектакль», «Работа дирижера», «Работа режиссера», «Работа художника», «Работа художника по костюмам», «Женская роль».

«Родина электричества» — первая и до настоящего времени единственная опера, созданная по произведениям писателя. Композитор Глеб Седельников написал музыку и либретто для произведения. В основу сюжета легли рассказы Андрея Платонова «О потухшей лампе Ильича», «Родина электричества», «Афродита», «Сампо» и другие его повести, рассказы и сказки. В оперу также включены фрагменты из брошюры «Электрификация». Премьера «Родины электричества» состоялась 2 июня 2017 года в Воронеже в рамках открытия VII Международного Платоновского фестиваля искусств.