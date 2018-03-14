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В Воронеже впервые пройдет фестиваль камерной музыки
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В Воронеже впервые пройдет фестиваль камерной музыки 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
15 марта стартует фестиваль фестиваля «Воронежская камерата». Худрук фестиваля и Воронежской филармонии Ирина Авралева рассказала журналистам о программе предстоящего музыкального события.
— Фестиваль для нас — это, прежде всего, общение со слушателями, — говорит Ирина Владимировна, — возможность продемонстрировать все многообразие мира камерной музыки, который находится в постоянном развитии. Наш фестиваль предполагает и масштаб, и разноформатность, и пересечение с современными тенденциями через призму камерного жанра.
В программу «Воронежской камераты» помимо традиционных концертов вошли мастер-классы, диспут и кинопоказ. Из семи мероприятий фестиваля четыре — бесплатных, а цены на три вечерних концерта в зале филармонии сохранятся в пределах стоимости абонементных.
15 марта на сцене филармонии выступит квартет имени Давида Ойстраха. Они сыграют квартеты трёх композиторов — Шуберта, Бородина, Мендельсона, а также Каприсы Паганини. Начало концерта в 19.00.
В пятницу, 16 марта, интересной программой воронежских слушателей порадует Брамс-трио. Они исполнят Трио Брамса, Шостаковича и Римского-Корсакова. Начало концерта в 19.00.
17 марта, на закрытии фестиваля, в зале филармонии во время показа фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“ прозвучит музыка Эдмунда Майзеля к легендарной кинокартине в исполнении Первого симфонического ансамбля — ПЕРСИМФАНС.
Кроме концертов в зале филармонии в рамках фестиваля пройдет вечер клавесинной музыки в музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова, концерт-премьера из произведений воронежских авторов в Доме композиторов и музыкальный диспут в Музее изобразительных искусств имени Крамского на тему „Оркестр без дирижера: фантазия или реальность“.
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