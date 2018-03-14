Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске

Нынешним летом в России пройдёт Чемпионат мира по футболу. Россия впервые организует у себя это масштабное соревнование. Подготовка к ЧМ-2018 началась уже давно, она включала не только строительство новых стадионов, но и подготовку волонтёров. Не смогли обойти стороной тему футбола квнщики. Команда КВН «Сборная бывших спортсменов» показала миниатюру «На автобусной остановке», действие которой происходит в Саранске. Мордовская столица примет футболистов в июне, здесь пройдут 4 матча группового этапа. Как выясняется, ради этого рядовым горожанам предложили выучить английский язык.