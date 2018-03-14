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Райан Джонсон представил версию «Последних джедаев» без диалогов
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Райан Джонсон представил версию «Последних джедаев» без диалогов 

DTF.RU 14 марта 2018
Фото: DTF.RU
Зрители смогут увидеть картину, которая сопровождается только музыкой Джона Уильямса.
13 марта состоялся релиз цифровой версии фильма «Звёздные войны: Последние джедаи». В одном из интервью постановщик картины Райан Джонсон рассказал о специальной версии киноленты без диалогов и аудиоэффектов. Это издание в качестве звукового сопровождения получило только музыку композитора Джона Уильямса.
Специальную версию «Последних джедаев» получат зрители, купившие фильм в «цифре» и привязавшие его к приложению Movies Anywhere — хранилищу кинолент в цифровом формате.
По сути мы перекомпоновали фильм, чтобы в нем не было ни диалогов, ни аудиоэффектов, ни фонового шума — ничего кроме саундтрека, который звучит великолепно. Вы сможете посмотреть «Последних джедаев» как немое кино с музыкой Джона Уильямса.
Также Джонсон рассказал об атаке российских ботов в начале производства восьмого эпизода. В документальном фильме «Режиссёр и Джедаи» он говорит, что ему писали с сотен российских аккаутнов с просьбой сохранить в сюжете новой трилогии генерала Хакса — одного из командиров Первого ордена. Сообщения сопровождались хэштегом HuxLive (ХаксЖиви).
Релиз картины «Звёздные войны: Последние джедаи» на Blu-ray запланирован на 3 апреля.
#звёздныевойны #кино
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