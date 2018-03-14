На «Ночь музыки» в Екатеринбург прилетит Эмир Кустурица

Организаторы «Ночи музыки» не перестают удивлять уральцев списком музыкантов, которые посетят Екатеринбург в последнюю пятницу июня. В этот раз стало известно о том, что в уральскую столицу приедет всемирно известный режиссер, об этом сообщает в среду, 14 марта, «АиФ-Урал»

Кроме того на музыкальной ночи можно будет услышать военные оркестры штаба Центрального военного округа, тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и филиала Военно-учебного научного центра ВВС Военно-воздушной академии и Челябинска.

Напомним, ранее была информация о том, что хедлайнером фестиваля станет певица Светлана Лобода , однако позднеее она отенила свое участие. Скандал с исполнительницей разразился после интервью, которое директор фестиваля Евгений Горенбург дал одному из екатеринбургских СМИ. Певице не понравились высказывания о ее райдере. Светлана Лобода опубликовала эмоциональную реакцию на своей странице в «Инстаграм» и заявила, что прекратит переговоры с организаторами Ural Music Night.

Также в конце января стало известно о том, что Уральский федеральный университет и организаторы Ural Music Night заявили об объединении усилий. В этом году выпускной уральских студентов станет частью ночного музыкального фестиваля.

Оба события пройдут в один день — 29 июня. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, по традиции, первая часть выпускного пройдет в институтах, где студенты получат мантии, конфедератки и пообщаются с преподавателями. Затем состоится торжественная церемония, на которой шесть тысяч студентов получат дипломы и подкинут вверх свои академические шапочки. Заключительной частью выпускного станет Уральская ночь музыки. Для этого перед главным корпусом университета будет возведена сцена. Какая именно программа ожидает выпускников — станет известно позднее.

«Объединение столь значимых событий для города (выпускного УрФУ и Уральской ночи музыки) — это не только новая точка на карте фестиваля, но и отличная возможность весело и интересно провести одну из самых коротких ночей в году для шести тысяч новых дипломированных специалистов. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы их выпускной в Уральскую Ночь Музыки прошел ярко и запомнился на всю жизнь», — рассказал директор Уральской ночи музыки Евгений Горенбург.

Отметим, что в прошлом году фонд президентских грантов подвел итоги конкурса по распределению средств, выделенных для общественных организации, работающих в разных сферах деятельности. Самый большой грант для Свердловской области — 9,9 млн рублей — достался на проведение фестиваля Ural Music Night-2018.