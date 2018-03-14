Оркестр Карабинеров выступит на «Спасской башне 2018»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости . Оркестр Карабинеров Принца Княжества Монако Альберта II, который сегодня отмечает свой день рождения, приедет в Москву, чтобы принять участие в международном фестивале духовых оркестров «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября, говорится в пресс-релизе дирекции фестиваля.

"Фестиваль «Спасская башня» — это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление, которое ежегодно собирает огромную аудиторию со всего мира. Оркестр Карабинеров Принца Княжества Монако выступят на Красной площади во время основной программы фестиваля, который пройдет с 24 августа по 2 сентября", — отмечают организаторы.

Оркестр Карабинеров

Официальная и деловая жизнь Монако сосредоточена в столице государства Монако-Виль. Здесь же расположен дворец Принца Альберта II, который построен на месте крепости, воздвигнутой генуэзцами в 1215 году, на вершине скалы. Ежедневно на Дворцовой площади происходит смена караула, которая выполняется гвардейцами Князя в музыкальном сопровождении Оркестра Карабинеров.

rightРитуал не менялся веками. С незапамятных времен княжеские гвардейцы подавали сигналы с помощью горна или военных барабанов с целью задать ритм солдатскому дню и передать приказы в дворец Принца. Ансамбли развивались. Со временем в их обязанности стало входить музыкальное сопровождение приемов, поминовений и месс, проходящих во Дворце Князя. В 1966 году на базе ансамблей были созданы труппы карабинеров принца, позднее в 1978 — группы духовых и ударных инструментов. В 2014 году группы были объединены в единый коллектив, который получил название Оркестр Карабинеров Принца.

Сегодня оркестр играет на самых разных мероприятиях дома и за границей. Он побывал с концертами в Эдинбурге, Милане, Жуна-ле-Пене, Кольмаре и многих других городах. Музыканты выступают на официальных встречах, спортивных соревнованиях и международных фестивалях военной музыки, дают публичные концерты. Но, независимо от того, приглашены ли они выступать в качестве джазовой группы на сцене фестиваля «Jazz à Juan», либо в сопровождении международных звезд, или же в «Edinburgh Military TATTOO» в Шотландии, карабинеры никогда не забывают, что их основная миссия остается в обеспечении безопасности и благополучия их суверена.

Именно сегодня, 14 марта, правящий князь Монако и герцог Валентинуа Принц Альберт отмечает свой день рождения. Специально к этой дате музыканты подготовили для своего суверена праздничный концерт, который состоится в Кафедральном соборе Монако.