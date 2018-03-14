«Поющие гитары» выступят с концертом в Нижнем Новгороде

Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» Анатолия Васильева выступит в Нижнем Новгороде. Концерт состоится 16 марта в 19.00 в ДК «ГАЗ».

Музыканты представят слушателям программу под названием «Нет тебя прекрасней». Солисты порадуют гостей как старыми, так и новыми хитами. В составе ансамбля — Евгений Броневицкий, Владимир Васильев Василий Борисов , Валерий Кочегуро, Михаил Сойту и Милена Вавилова.

ВИА «Поющие гитары» стоит на пороге своего золотого юбилея. Все песни коллектив исполняет вживую и никогда не использует фонограмму.

Самые известные хиты ансамбля знакомы всем с детства: «Люди встречаются», «Cиний иней», «Неприметная красота», «Если выйдешь ты мне навстречу», «Воскресенье».

Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru. Коллективные заявки принимаются по телефону: 8-952-781-94-13.

Телефон для справок: 428-99-99. Подробности на сайте evgeniko.ru.

Фото: poushiegitary.ru