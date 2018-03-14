Ещё
«Поющие гитары» выступят с концертом в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Поющие гитары» выступят с концертом в Нижнем Новгороде 

В городе N 14 марта 2018
Фото: В городе N
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» Анатолия Васильева выступит в Нижнем Новгороде. Концерт состоится 16 марта в 19.00 в ДК «ГАЗ».
Музыканты представят слушателям программу под названием «Нет тебя прекрасней». Солисты порадуют гостей как старыми, так и новыми хитами. В составе ансамбля — Евгений Броневицкий, Владимир Васильев, Василий Борисов, Валерий Кочегуро, Михаил Сойту и Милена Вавилова.
ВИА «Поющие гитары» стоит на пороге своего золотого юбилея. Все песни коллектив исполняет вживую и никогда не использует фонограмму.
Самые известные хиты ансамбля знакомы всем с детства: «Люди встречаются», «Cиний иней», «Неприметная красота», «Если выйдешь ты мне навстречу», «Воскресенье».
Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru. Коллективные заявки принимаются по телефону: 8-952-781-94-13.
Телефон для справок: 428-99-99. Подробности на сайте evgeniko.ru.
Напомним, Элисо Вирсаладзе приедет в Нижегородскую филармонию.
Фото: poushiegitary.ru
В городе N: последние новости
Умер Олег Табаков Проект по сбору подарков для больных детей стартовал в Нижнем Новгороде Модный конструктивизм в Нижнем Новгороде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение