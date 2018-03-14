Вечер классической гитары состоится в Культурном центре «Зеленоград» 

16 марта в 19.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» состоится вечер классической гитары.
В концерте примут участие солисты и дуэты ансамбля-студии «Классическая гитара» КЦ «Зеленоград» — от юных начинающих гитаристов до призеров гитарных конкурсов разных уровней, а также приглашенные гости.
— Традиционно, третий сезон подряд, студия дает свой первый концерт после летнего перерыва. Мы приглашаем вас окунуться в мир гитарных ритмов и совершить увлекательное путешествие от музыки эпохи барокко до сочинений современных авторов, от переложений знаменитой классики до популярных гитарных произведений, — рассказывает музыкант, гитарист, педагог высшей категории, создатель зеленоградской группы «НТО Рецепт» Андрей Шунин.
Вход свободный (6+).