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Вечер классической гитары состоится в Культурном центре «Зеленоград»
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Вечер классической гитары состоится в Культурном центре «Зеленоград» 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
16 марта в 19.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» состоится вечер классической гитары.
В концерте примут участие солисты и дуэты ансамбля-студии «Классическая гитара» КЦ «Зеленоград» — от юных начинающих гитаристов до призеров гитарных конкурсов разных уровней, а также приглашенные гости.
— Традиционно, третий сезон подряд, студия дает свой первый концерт после летнего перерыва. Мы приглашаем вас окунуться в мир гитарных ритмов и совершить увлекательное путешествие от музыки эпохи барокко до сочинений современных авторов, от переложений знаменитой классики до популярных гитарных произведений, — рассказывает музыкант, гитарист, педагог высшей категории, создатель зеленоградской группы «НТО Рецепт» Андрей Шунин.
Вход свободный (6+).
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