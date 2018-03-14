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Концерт авангардной музыки пройдет в «Арсенале»
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Концерт авангардной музыки пройдет в «Арсенале» 

Собака 14 марта 2018
Фото: Собака
Мини-цикл концертов «Против течения» в «Арсенале» откроет «Московская авангардная тройка».
"Против течения" — это история о неистребимом стремлении к новаторству, которое в нашей истории, как правило, осуществлялось не «благодаря», а «вопреки». История поисков, экспериментов и гонений — всего того, на что так богат ХХ век.
От «сумбура вместо музыки» до «использования инструментов не по прямому назначению» — в трёх концертах Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) представит самые значимые фигуры и объединения композиторов-нонкомформистов. В первом концерте это три самых известных в 70–80-е годы ХХ века композиторских имени: София Губайдулина (р. 1931), Эдисон Денисов (1929–1996) и Альфред Шнитке (1934–1998).
Музыку этих композиторов слышал каждый с телевизионного или киноэкрана. Кто не смотрел в детстве«Маугли» с музыкой Губайдулиной? «Мёртвые души» и «Маленькие трагедии» с музыкой Шнитке? А один из самых пронзительных романов ХХ века о любви «Пена дней» Бориса Виана, экранизированный в 2013 году, гораздо раньше, в 1981 году, стал оперой — оперой Эдисона Денисова.
Стиль каждого из композиторов очень индивидуален и узнаваем. Музыка «московской авангардной тройки» для советской академической музыкальной сцены звучала крайне смело, а за рубежом их произведения быстро стали визитной карточкой советской музыки эпохи позднего СССР.
Концерт состоится в ГЦСИ «Арсенал» 20 марта в 19:00.
Стоимость билетов: 150 рублей, льготный — 100 рублей.
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