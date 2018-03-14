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18 марта Звезды Шансона проголосуют в Кирове
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18 марта Звезды Шансона проголосуют в Кирове 

Vyatka-grad.ru 14 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Как стало известно в День выборов в нашем городе пройдёт концерт легенд российского шансона Анатолия Полотно и Феди Карманова с программой: «Поцелуй меня удача».
Специально для организации концерта пришлось перенести избирательные участки в ДК «Родина» на второй этаж, чтобы безболезненно провести голосование граждан по выбору Президента РФ.
Как пояснили в областном избиркоме ничего страшного в проведении ранее запланированного концерта в этот день не видят, а наоборот считают, что это добавит Дню выборов праздничного настроения, как это было во времена СССР.
К слову сказать, негласная установка на повышение хорошего настроения 18 марта находит отражение на многих избирательных участках страны. Кроме традиционной трансляции музыки и продажи выпечки запланированы концертные программы.
Анатолий Полотно и Федя Карманов со своим коллективом проголосуют в Кирове прямо перед концертом, к чему и призывают благодарного зрителя:
«Давайте все выполним наш гражданский долг — проголосуем 18 марта и с чувством выполненного долга повеселимся вечером на концерте. И возможно именно вас поцелует удача!” — сообщили артисты.
Концерт в 17.00. 18 марта ДК «Родина». Касса: 23-66-13, заказ: 460-450.
Возрастное ограничение 18+
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