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Молодежная филармония «Кусково» устроила «Весенний вернисаж»
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Молодежная филармония «Кусково» устроила «Весенний вернисаж» 

Управа района Вешняки 14 марта 2018
Фото: Управа района Вешняки
В первое воскресенье весны в галерее искусств Зураба Церетели состоялся самый теплый концерт нынешней холодной весны —
"Весенний вернисаж" от Молодежной филармонии «Кусково».
Собравшихся в этом уютном зале ожидали музыкальные номера, подобранные с отличным вкусом и исполненные с высоким уровнем профессионализма. Публика подобралась очень доброжелательная и, затаив дыхание, слушала исполняемую программу, а ведь среди зрителей было немало маленьких детей.
Программа концерта включала вокальные, ансамблевые и инструментальные номера, их стилевая направленность простиралась от классики до джаза. Прозвучали произведения П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Л. Бетховена, С. В. Рахманинова, М. Равеля, Я. Кларка, Б. Годара и других известных композиторов.
Участниками концерта стали учащиеся вешняковской школы искусств «Кусково», лауреаты международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты МБФ Ю. Розума, лауреаты премии правительства Москвы.
Фото: https://vk.com/filarmol
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