Молодежная филармония «Кусково» устроила «Весенний вернисаж»

В первое воскресенье весны в галерее искусств Зураба Церетели состоялся самый теплый концерт нынешней холодной весны —

"Весенний вернисаж" от Молодежной филармонии «Кусково».

Собравшихся в этом уютном зале ожидали музыкальные номера, подобранные с отличным вкусом и исполненные с высоким уровнем профессионализма. Публика подобралась очень доброжелательная и, затаив дыхание, слушала исполняемую программу, а ведь среди зрителей было немало маленьких детей.

Программа концерта включала вокальные, ансамблевые и инструментальные номера, их стилевая направленность простиралась от классики до джаза. Прозвучали произведения П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Л. Бетховена , С. В. Рахманинова, М. Равеля, Я. Кларка, Б. Годара и других известных композиторов.

Участниками концерта стали учащиеся вешняковской школы искусств «Кусково», лауреаты международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты МБФ Ю. Розума, лауреаты премии правительства Москвы

Фото: https://vk.com/filarmol