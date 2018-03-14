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Омская филармония приглашает на ежегодную ярмарку абонементов
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Омская филармония приглашает на ежегодную ярмарку абонементов 

АиФ-Омск 14 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
16 и 17 марта в Концертном зале филармонии пройдет первая ярмарка абонементов концертного сезона 2018-2019 годов.
Как сообщает пресс-служба филармонии, у омичей появится уникальная возможность приобрести новые абонементные серии и билеты на топовые концерты с существенной скидкой. Любители музыки смогут получить исчерпывающую информацию о предстоящих программах, запланировать свой досуг и составить расписание концертов, резервируя личное кресло в зале.
Абонемент представляет собой единый билет на серию из 3-7 концертов, которые объединены общей концепцией, тематически или по жанру. Стоимость посещения концертов по абонементу снижена по сравнению с розничной ценой билетов. Самый большой выбор мест, самые низкие цены и дополнительные скидки привлекают омичей приобретать абонементы на специальных ярмарках.
К новому сезону Омская филармония подготовила 40 абонементных серий на любой вкус: симфонические, органные, камерные, джазовые, детские концерты — обновлённые программы полюбившихся абонементов и совершенно новые проекты.
Часы работы ярмарки с 12.00 до 20.00.
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