Эмир Кустурица выступит в Екатеринбурге на «Уральской ночи музыки»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. / ТАСС /. Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица посетит фестиваль Ural Music Night-2018, который пройдет в Екатеринбурге 29 июня, сообщили в среду ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"В этом году гости «Уральской ночи музыки» смогут насладиться творчеством Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra", — сказали в оргкомитете.

Заявки на участие в фестивале уже отправили около 300 музыкантов из 26 стран. «Определено более 100 концертных площадок. В их число впервые вошел Уральский федеральный университет, который приурочил выпускной своих 6 тыс. студентов к нашей ночи музыки», — отметили организаторы.

Впервые фестиваль посетит сразу несколько тысяч гостей из регионов России и других стран. Для них сейчас разрабатывают пакетный тур, который вскоре поступит в продажу. «Надеемся, что многие болельщики чемпионата мира по футболу останутся в Екатеринбурге и станут гостями фестиваля. Музыка в эту ночь будет звучать для 200 тыс. гостей», — добавили в оргкомитете.

Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу на все его события. Прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек. Мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран.