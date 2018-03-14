Ещё
Жюри выбирает исполнителей для проекта «Музыка в метро»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жюри выбирает исполнителей для проекта «Музыка в метро» 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Стартовал финальный этап отбора новых участников проекта «Музыка в метро».
К участию в живых прослушиваниях допустили артистов, которых жюри выбрало по итогам онлайн-отбора.
Из 1150 присланных заявок на участие в проекте Московский продюсерский центр совместно с преподавателями Музыкального училища имени Гнесиных и Музыкального училища имени Шнитке отобрали 400 лучших. Каждый день члены комиссии будут просматривать около 80 артистов. Имена победителей станут известны в конце марта, а выступления на новых площадках начнутся уже в апреле.
Для прослушивания участники собрались в Центре профориентации на станции «Выставочная». Среди членов жюри — экс-вокалист группы «На-На» Владимир Левкин.
— Уровень артистов очень высокий. Я помню, как некоторые из них впервые приходили принять участие в отборочных прослушиваниях прошлых туров. С тех пор их исполнительское мастерство заметно возросло, — поделился Владимир Левкин.
Посмотреть и правда было на что. Сольные исполнители и ансамбли, играющие разноплановую музыку, выкладываются на полную. Кажется, жюри должно дать зеленый свет всем. Корреспонденту «Вечерки» особенно запомнилась этно-рок-группа «Свет-Настасья», участницы которой исполняют песни на русском, сербском и других языках под аккомпанемент гуслей и жалейки.
— Спасибо метро за отличный проект! Надеемся, теперь нас услышит весь город! — поблагодарила организаторов вокалистка группы Анастасия Шугалей.
КСТАТИ
Проект «Музыка в метро» был создан весной 2016 года Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта при поддержке Департамента культуры столицы.
Вечерняя Москва: последние новости
На 53-м году жизни умер основатель рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский Маэстро удивил игрой на балалайке Диана Арбенина: «Не понимаю, как мой организм выжил…»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение