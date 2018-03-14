Жюри выбирает исполнителей для проекта «Музыка в метро»

Стартовал финальный этап отбора новых участников проекта «Музыка в метро».

К участию в живых прослушиваниях допустили артистов, которых жюри выбрало по итогам онлайн-отбора.

Из 1150 присланных заявок на участие в проекте Московский продюсерский центр совместно с преподавателями Музыкального училища имени Гнесиных и Музыкального училища имени Шнитке отобрали 400 лучших. Каждый день члены комиссии будут просматривать около 80 артистов. Имена победителей станут известны в конце марта, а выступления на новых площадках начнутся уже в апреле.

Для прослушивания участники собрались в Центре профориентации на станции «Выставочная». Среди членов жюри — экс-вокалист группы «На-На» Владимир Левкин.

— Уровень артистов очень высокий. Я помню, как некоторые из них впервые приходили принять участие в отборочных прослушиваниях прошлых туров. С тех пор их исполнительское мастерство заметно возросло, — поделился Владимир Левкин.

Посмотреть и правда было на что. Сольные исполнители и ансамбли, играющие разноплановую музыку, выкладываются на полную. Кажется, жюри должно дать зеленый свет всем. Корреспонденту «Вечерки» особенно запомнилась этно-рок-группа «Свет-Настасья», участницы которой исполняют песни на русском, сербском и других языках под аккомпанемент гуслей и жалейки.

— Спасибо метро за отличный проект! Надеемся, теперь нас услышит весь город! — поблагодарила организаторов вокалистка группы Анастасия Шугалей.

КСТАТИ

Проект «Музыка в метро» был создан весной 2016 года Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта при поддержке Департамента культуры столицы.