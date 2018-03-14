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Мэр Омска спела песню про белую вишню
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Мэр Омска спела песню про белую вишню 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Хореографический ансамбль «Русь» исполнял на мероприятии песню «Очи черные», когда мэр Омска Оксана Фадина спросила у музыкантов, знают ли они композицию «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Фадина спела вместе с коллективом первый куплет. В детстве глава города шесть лет занималась в музыкальной школе по классу аккордеона. В новом концертно-творческом объединении будут находиться ансамбль танца, камерный оркестр, камерный ансамбль, концертный хореографический коллектив и хореографический ансамбль.
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