Мэр Омска спела песню про белую вишню

Хореографический ансамбль «Русь» исполнял на мероприятии песню «Очи черные», когда мэр Омска Оксана Фадина спросила у музыкантов, знают ли они композицию «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Фадина спела вместе с коллективом первый куплет. В детстве глава города шесть лет занималась в музыкальной школе по классу аккордеона. В новом концертно-творческом объединении будут находиться ансамбль танца, камерный оркестр, камерный ансамбль, концертный хореографический коллектив и хореографический ансамбль.