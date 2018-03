Праздник музыки для поклонников ливерпульской четверки

Хиты на все времена знаменитой четверки из Ливерпуля исполнят музыканты, специально прибывшие в Москву.

В эту субботу, 17 марта, в столице состоится XIII Международный фестиваль музыки The Beatles. 14 команд из разных стран мира на двух сценах в течение семи часов будут исполнять песни легендарного ливерпульского квартета, до сих пор не теряющего популярности среди заядлых поклонников классического рока. Причем в этот раз посетителей ожидает настоящая феерия звука и шоу. Ведь музыканты и битломаны соберутся вместе, чтобы отпраздновать сразу две юбилейные даты: 75-летие со дня рождения гитариста группы Джорджа Харрисона и 50-летие с момента выхода выдающегося «Белого альбома». Кстати, песни из White Album в авторской аранжировке исполнит специально организованный для этого коллектив, все свое творчество посвятивший легендарным музыкантам прошлого. Руководство на себя взял опытный гитарист и аранжировщик Владимир «Корней» Корниенко, так что шоу обещает быть достойным внимания. А в честь дня рождения Харрисона каждый коллектив сыграет по его песне.

Back in the U. S. S. R., Cry Baby Cry, Revolution — это далеко не все знаменитые синглы, которые будут вживую исполнены на сцене музыкального фестиваля. К слову, битломанов ожидает немало встреч с музыкантами. Так, участие в концерте примут британская блюз-певица и гитаристка Бекс Маршалл, бразильский композитор и вокалист Аггеу Маркес, кавер-группа из Ростована-Дону Father McKenzie и другие исполнители, вдохновленные творчеством The Beatles.

Организаторы обещают масштабную и насыщенную программу, которая угодит даже самому придирчивому фанату. Так что скучно никому не будет до глубокой ночи!