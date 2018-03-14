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Фотодевальвация
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Фотодевальвация 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Ровно 179 лет назад большой ученый Джон Гершель впервые в истории назвал фотографию «фотографией». Слово такое придумал и ввел его в обиход. Тогда, конечно, фотографическая карточка была целым событием! Увековечивали себя лишь богатые да знаменитые.
Да даже 100 лет назад это все было очень серьезно. Вспомните… нет, неправильное слово, не живем мы столько. Ну хорошо, фотоальбомы наших бабушек и дедушек. Один-два альбома, в которых вся жизнь.
Вот рождение, а через пару страниц уже свадьба, а еще через пару разворотов дети и внуки. Поначалу еще черно-белые идут картинки, а затем и цветные. Не фотографии, а произведения искусства! А сегодня? Свадьба? О, это достойно двух, а то и трех альбомов. И это только из того, что наснимал профессиональный фотограф, а сколько остается на телефонах гостей и друзей! Да что там свадьба! Во время простого посещения кафе можно нащелкать 100–150 фоток. Еда до и после, стол, гости. Прогресс, однако.
Не фото… И уже не искусство… Увы.
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