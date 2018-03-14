IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву приедут лучшие музыканты мира

Во вторник, 27 марта, в Большом зале консерватории состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. В этот день великому музыканту, педагогу и общественному деятелю исполнился бы 91 год.

В первый день фестиваля на сцену выйдет один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей Симфонический оркестр Берлинского радио (дирижер — Томас Сондергаард, Дания) и испанский виолончелист Пабло Феррандес. В программе — Сергей Прокофьев, Симфоническая сюита «Любовь к трем апельсинам», Симфония-концерт для виолончели с оркестром e-moll, Симфония № 7 cis-moll.

Лауреат многочисленных премий и конкурсов Пабло Феррандес к 26 годам уже имеет за плечами выступления на главных концертных площадках мира и сотрудничество с такими дирижерами, как Зубин Мета, Адам Фишер, Юрий Темирканов. Играть Пабло Феррандес будет на уникальном инструменте — виолончели Антонио Страдивари «Лорд Эйлсфорд» 1696 года.

29 марта Симфонии №10 и №29, а также Серенаду G-dur Моцарта исполнит Камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира — Венского и Берлинского. За дирижерский пульт поднимется Райнер Хонек — выдающийся австрийский интерпретатор.

В Концерте №1 C-dur Гайдна российская публика услышит одного из ведущих виолончелистов современности Готье Капюсона (Франция) — лауреата многочисленных международных конкурсов. Готье Капюсон играет на виолончели работы Маттео Гоффриллера (1701) и является эксклюзивным артистом компании Erato (Warner Classics).

1 апреля в концерте русской музыки один из лучших коллективов нашей страны Российский национальный оркестр, снискавший за четверть века существования признание критиков и любовь публики всего мира, исполнит Увертюру-фантазию Чайковского «Ромео и Джульетта» и Симфоническую сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова. Создатель и художественный руководитель РНО Михаил Плетнев в этот вечер уступит место за дирижерским пультом именитому итальянскому маэстро Пьеру Карло Орицио и исполнит партию фортепиано в Концерте fis-moll Скрябина.

2 апреля московская публика услышит одно из самых грандиозных и глубоких произведений Баха «Страсти по Матфею» в интерпретации немецких музыкантов. Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива: Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков.

3 апреля в заключительном концерте IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича на сцене Государственного Кремлевского Дворца впервые в России будет показано мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Вдохновением для режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) стала написанная столетие назад музыка «Римской трилогии» Респиги, которую в этот вечер исполнит Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Антонио Мендеса из Испании.

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича не только в полной мере достоин памяти великого музыканта, но и является прямым продолжением той высокой миссии, которой всю свою жизнь посвятил Маэстро Ростропович: Фестиваль расширяет музыкальные границы нашей страны, создавая уникальное культурное пространство и объединяя десятки тысяч людей со всего мира.