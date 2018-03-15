Благотворительный концерт «Музыка, исцеляющая душу» пройдет в кинотеатре «Берёзка»

Концерт хора Данилова монастыря в поддержку строительства Храма святого Владимира в Новогирееве состоится 19 марта в 19.00.

Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря под руководством художественного руководителя и главного регента Георгия Сафонова выступил в кинотеатре «Берёзка». В программе концерта прозвучат Великопостные монастырские песнопения и народные песни.

Поскольку концерты этого коллектива пользуются огромной популярностью и любовью у жителей района Новогиреево, и во вместительном зале кинотеатра часто не хватает мест для всех желающих, на сей раз организаторы ввели систему пригласительных билетов с указанием мест. Пригласительные билеты можно получить заранее в Храме святого Феодора Ушакова по адресу: улица Перовская, дом 64 или непосредственно перед концертом в кинотеатре «Берёзка» по адресу: улица Мартеновская, дом 25.

Начало концерта в 19.00 (вход с 18.30).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (967) 002-53-61.