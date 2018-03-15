Ещё
Благотворительный концерт «Музыка, исцеляющая душу» пройдет в кинотеатре «Берёзка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Благотворительный концерт «Музыка, исцеляющая душу» пройдет в кинотеатре «Берёзка» 

Управа района Новогиреево 15 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Концерт хора Данилова монастыря в поддержку строительства Храма святого Владимира в Новогирееве состоится 19 марта в 19.00.
Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря под руководством художественного руководителя и главного регента Георгия Сафонова выступил в кинотеатре «Берёзка». В программе концерта прозвучат Великопостные монастырские песнопения и народные песни.
Поскольку концерты этого коллектива пользуются огромной популярностью и любовью у жителей района Новогиреево, и во вместительном зале кинотеатра часто не хватает мест для всех желающих, на сей раз организаторы ввели систему пригласительных билетов с указанием мест. Пригласительные билеты можно получить заранее в Храме святого Феодора Ушакова по адресу: улица Перовская, дом 64 или непосредственно перед концертом в кинотеатре «Берёзка» по адресу: улица Мартеновская, дом 25.
Начало концерта в 19.00 (вход с 18.30).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (967) 002-53-61.
Фото — Матвей Серов.
Управа района Новогиреево: последние новости
Ученики ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в «Московской камерате» Театральный центр «Свободный 24» приглашает на музыкальный вечер В Перовском парке открылась уникальная фотовыставка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение