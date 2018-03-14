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Из дома Темниковой вынесли «тело» в мешке
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Из дома Темниковой вынесли «тело» в мешке 

Рамблер 14 марта 2018
Лена Темникова сейчас активно гастролирует по стране. И тем не менее нашла время для съемок нового клипа, о чем поспешила рассказать в своем микроблоге. Девушка анонсировала, что видео на песню «Фиолетовый» фанаты смогут увидеть уже совсем скоро.
А пока девушка запостила небольшой ролик-нарезку из клипа, в котором на фиолетовом фоне появляется программерский шифр, а следом идет картинка удивительно красивого дома, в котором по сценарию живет Темникова. И вот к ней в гости приходит некий мужчина, потом зрители видят бокал, в который льется то ли вино, то ли компот.
Следующий же кадр выглядит странно — из дома, в котором только что была Темникова с мужчиной внезапно какой-то рабочий выносит черный мешок, по очертаниям которого можно предположить, что внутри него находится человек.

{#фиолетовый + скоро} = #клип /* Produced by @lovehateeightyeight */

Публикация от  Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Фанаты уже с нетерпением ожидают клип, с вдохновением обсуждая лицо Елены Темниковой в видео и считая, что оно там выглядит «очень опасным».
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