Роковое возвращение. The Rasmus снова в России

Финская группа The Rasmus вернулась в Россию. На этот раз с большим гастрольным туром. Рок-музыканты пообещали, что на их шоу прозвучат не только всем известные хиты, но и треки из нового альбома. Его выхода, кстати, поклонники ожидали целых пять лет! Чем порадуют скандинавские звезды своих слушателей? Узнаете совсем скоро в программе «Держись, шоубиз!» 17 марта в 1:00 на телеканале «МИР».

Также мы побывали на концерте певицы Ёлки, которая с одной и той же программой собирает полные залы зрителей. В чем феномен звезды? Раскроем все карты. А еще мы расскажем все о новом шоу Evanescence, которое посвящено выходу нового альбома группы. В конце программы вас ожидает небольшой мартовский сюрприз. Не пропустите — с нами интересно!

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM