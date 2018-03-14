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Роковое возвращение. The Rasmus снова в России
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Роковое возвращение. The Rasmus снова в России 

Мир24 14 марта 2018
Финская группа The Rasmus вернулась в Россию. На этот раз с большим гастрольным туром. Рок-музыканты пообещали, что на их шоу прозвучат не только всем известные хиты, но и треки из нового альбома. Его выхода, кстати, поклонники ожидали целых пять лет! Чем порадуют скандинавские звезды своих слушателей? Узнаете совсем скоро в программе «Держись, шоубиз!» 17 марта в 1:00 на телеканале «МИР».
Также мы побывали на концерте певицы Ёлки, которая с одной и той же программой собирает полные залы зрителей. В чем феномен звезды? Раскроем все карты. А еще мы расскажем все о новом шоу Evanescence, которое посвящено выходу нового альбома группы. В конце программы вас ожидает небольшой мартовский сюрприз. Не пропустите — с нами интересно!
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