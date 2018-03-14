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Концерт «Валторна и голос» прошел в Южнопортовом
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Концерт «Валторна и голос» прошел в Южнопортовом 

Управа Южнопортового района 14 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124 Южнопортового района на Велозаводской улице прошел музыкальный вечер «Валторна и голос». Об этом рассказала заведующая учреждением Гоар Арутюнян.
— Пятничный концерт предварил рассказ о загадочном и удивительном по звучанию инструменте — валторне. Гости библиотеки узнали много интересных фактов об этом инструменте, о том, почему валторну называют «королевой симфонического оркестра». Певучий, бархатистый, с теплым тембром «голос» валторны может передать и величественную торжественность, и глубокую печаль. В этом могли сами убедиться гости музыкального вечера. Артистов еще долго не отпускали со сцены, — сообщила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (мю)
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