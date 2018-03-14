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Голодец считает, что летний оперный фестиваль в Астрахани поможет привлечению туристов
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Голодец считает, что летний оперный фестиваль в Астрахани поможет привлечению туристов 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Летний оперный фестиваль, который планируют сделать в Астрахани постоянным, может помочь развитию туризма в регионе, сообщила в среду вице— премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"Здесь предлагается сделать постоянный фестиваль летней оперы.
Если этот регион станет доминантным в плане русской культуры, русского пения, балетного искусства дл окружающих территорий, то это будет важнейшая точка притяжения и туризма. И мы сделаем все, чтобы этот фестиваль состоялся", — добавила Голодец.
В рамках рабочей поездки вице-премьер правительства РФ посетила государственный театр оперы и балета, где ей показали залы, репетиции артистов, рассказали о балетной школе и готовящихся постановках. Театр основали в 1899 году. 27 октября 2011 года в Астрахани открыли современное здание театра, с этого времени он стал государственным. Артисты театра гастролируют по России и за границей.
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