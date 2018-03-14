Ещё
Кортнев раскрыл историю хита про «Генералов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кортнев раскрыл историю хита про «Генералов» 

Мир24 14 марта 2018
Съемочная группа телеканала «МИР» побывала в гостях у известного советского и российского музыканта и актера Алексея Кортнева, солиста группы «Несчастный случай».
Знаковой песней в творчестве музыкального коллектива стал одноименный шлягер из фильма «Генералы песчаных карьеров», записанный двадцать лет назад для программы «Старые песни о главном».
Мало кто знает, но это — кавер-версия малоизвестной бразильской композиции. В изначальном варианте поется вовсе не о тяжелой доле сирот, а о рыбаке, который собирается за уловом и предвкушает пир с друзьями и любимой.
«Генералы» неожиданно для исполнителей стали настолько популярны, что на несколько лет затмили все другие песни группы. Часто музыкантов просили исполнить их несколько раз в течение одного концерта. За годы гастролей и турне «Несчастный случай» пропел свой хит много тысяч раз.
Алексей Кортнев и его дочка Ася поведают Илье Легостаеву о домашних секретах, теплом семейном очаге и даже грядущем пополнении. А еще звезда откровенно расскажет о творческих взаимоотношениях с Валдисом Пельшем и другими участниками группы «Несчастный случай» и даже кое в чем признается.
Смотрите передачу «Достучаться до звезды» 17 марта в 1:30 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Опера «Аида» развернулась у подножия египетских пирамид Роковое возвращение. The Rasmus снова в России Зины смогут бесплатно прийти на концерт в честь 80-летия Высоцкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение