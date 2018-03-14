Кортнев раскрыл историю хита про «Генералов»

Съемочная группа телеканала «МИР» побывала в гостях у известного советского и российского музыканта и актера Алексея Кортнева, солиста группы «Несчастный случай».

Знаковой песней в творчестве музыкального коллектива стал одноименный шлягер из фильма «Генералы песчаных карьеров», записанный двадцать лет назад для программы «Старые песни о главном».

Мало кто знает, но это — кавер-версия малоизвестной бразильской композиции. В изначальном варианте поется вовсе не о тяжелой доле сирот, а о рыбаке, который собирается за уловом и предвкушает пир с друзьями и любимой.

«Генералы» неожиданно для исполнителей стали настолько популярны, что на несколько лет затмили все другие песни группы. Часто музыкантов просили исполнить их несколько раз в течение одного концерта. За годы гастролей и турне «Несчастный случай» пропел свой хит много тысяч раз.

Алексей Кортнев и его дочка Ася поведают Илье Легостаеву о домашних секретах, теплом семейном очаге и даже грядущем пополнении. А еще звезда откровенно расскажет о творческих взаимоотношениях с Валдисом Пельшем и другими участниками группы «Несчастный случай» и даже кое в чем признается.

Смотрите передачу «Достучаться до звезды» 17 марта в 1:30 на телеканале «МИР».

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