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Вечер фольклорной музыки организуют в Троицке
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Вечер фольклорной музыки организуют в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Дома ученых в городском округе Троицк 24 марта организуют концерт фольклорной музыки.
— Для гостей выступят несколько коллективов и солистов. Они исполнят древние духовные стихи и баллады русских северных народов. Известно, что на сцене выступит Московский фольклорно-этнографический коллектив «Терем». Концерт будет разделен на две части. Первую посвятят Великому посту, а во время второй — зрителям расскажут о традициях русской культуры, — уточнили сотрудники Дома ученых.
Отметим, что начало мероприятия запланировано на 13:00. Организаторы уверены, что концерт будет интересен не только взрослым, но и детям.
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