Вечер фольклорной музыки организуют в Троицке

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Сотрудники Дома ученых в городском округе Троицк 24 марта организуют концерт фольклорной музыки.

— Для гостей выступят несколько коллективов и солистов. Они исполнят древние духовные стихи и баллады русских северных народов. Известно, что на сцене выступит Московский фольклорно-этнографический коллектив «Терем». Концерт будет разделен на две части. Первую посвятят Великому посту, а во время второй — зрителям расскажут о традициях русской культуры, — уточнили сотрудники Дома ученых.

Отметим, что начало мероприятия запланировано на 13:00. Организаторы уверены, что концерт будет интересен не только взрослым, но и детям.