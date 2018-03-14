В Волгограде в «горьковке» состоится концерт «Посвящение Рахманинову»

В Волгоградской областной библиотеке имени Горького 17 марта состоится концерт, посвященный 145-летию со дня рождения знаменитого композитора Сергея Рахманинова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, гости мероприятия услышат вокальные произведения маэстро на стихи Л. Мея, В. Тушновой, К. Бальмонта и других поэтов и не только. На мероприятии выступят лауреаты международных конкурсов Светлана Катаева и Оксана Степанова, а также студенты Волгоградской консерватории имени Серебрякова.

Вход на концерт свободный.