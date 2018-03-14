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В Волгограде в «горьковке» состоится концерт «Посвящение Рахманинову»
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В Волгограде в «горьковке» состоится концерт «Посвящение Рахманинову» 

АиФ Волгоград 14 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской областной библиотеке имени Горького 17 марта состоится концерт, посвященный 145-летию со дня рождения знаменитого композитора Сергея Рахманинова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, гости мероприятия услышат вокальные произведения маэстро на стихи Л. Мея, В. Тушновой, К. Бальмонта и других поэтов и не только. На мероприятии выступят лауреаты международных конкурсов Светлана Катаева и Оксана Степанова, а также студенты Волгоградской консерватории имени Серебрякова.
Вход на концерт свободный.
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