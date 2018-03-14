Ещё
«Фаэтон» в эмодзи. Театр оперы и балеты выпустил игру
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фаэтон» в эмодзи. Театр оперы и балеты выпустил игру 

Собака 14 марта 2018
Фото: Собака
Сегодня на сцене Пермского театра оперы и балета состоялась премьера барочной оперы Жан-Батиста Люлли «Фаэтон». Музыкальную трагедию постановки режиссера Бенджамина Лазара и художественного руководителя и дирижера ансамбля Le Poème Harmonique Венсана Дюместра будут давать 15, 17 и 18 марта.
Режиссер оперы «Фаэтон» Бенджамин Лазар Либретто «Фаэтона»— лирической трагедии Жан-Батиста Люлли и Филиппа Кино— основано на одном из сюжетов «Метаморфоз» Овидия: за свою гордыню и честолюбие Фаэтон, сын Гелиоса и океаниды Климены, был сурово наказан богами. Музыкальная трагедия в 5 действиях с прологом исполняется на старофранцузском языке с русскими титрами.
Дюместр, Абади и Шаповалов о «Фаэтоне» Люлли и французском барокко
Разобраться в хитросплетениях «Фаэтона», а так же понять, кто кому и кем приходится, обещает помочь игра «О Боги!», разработанная специально к премьере трагедии Люлли. Прочитав историю в 5 актах, вам необходимо за 45 секунд определить как можно больше связей между героями.
Опера «Фаэтон»— совместный проект Пермской оперы и театрального департамента Версальского дворца. В постановке участвуют 35 музыкантов: 21 участник оркестра musicAeterna, 14— ансамбля Le Poème Harmonique. Партию Фаэтона исполняет французский тенор Матиас Видаль, Либии— Ева Зайчик, Астереи и Климены— Леа Троменшлагер.
Билеты можно приобрести вот здесь.
Собака: последние новости
Макс Корж выпустил клип на песню «Малиновый закат» Как Рудольф Фукс издавал «музыку на костях»: подпольные пластинки на рентгеновских снимках Макс Корж даст концерт в Белгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение