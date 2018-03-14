«Фаэтон» в эмодзи. Театр оперы и балеты выпустил игру

Сегодня на сцене Пермского театра оперы и балета состоялась премьера барочной оперы Жан-Батиста Люлли «Фаэтон». Музыкальную трагедию постановки режиссера Бенджамина Лазара и художественного руководителя и дирижера ансамбля Le Poème Harmonique Венсана Дюместра будут давать 15, 17 и 18 марта.

Режиссер оперы «Фаэтон» Бенджамин Лазар Либретто «Фаэтона»— лирической трагедии Жан-Батиста Люлли и Филиппа Кино— основано на одном из сюжетов «Метаморфоз» Овидия: за свою гордыню и честолюбие Фаэтон, сын Гелиоса и океаниды Климены, был сурово наказан богами. Музыкальная трагедия в 5 действиях с прологом исполняется на старофранцузском языке с русскими титрами.

Дюместр, Абади и Шаповалов о «Фаэтоне» Люлли и французском барокко

Разобраться в хитросплетениях «Фаэтона», а так же понять, кто кому и кем приходится, обещает помочь игра «О Боги!», разработанная специально к премьере трагедии Люлли. Прочитав историю в 5 актах, вам необходимо за 45 секунд определить как можно больше связей между героями.

Опера «Фаэтон»— совместный проект Пермской оперы и театрального департамента Версальского дворца. В постановке участвуют 35 музыкантов: 21 участник оркестра musicAeterna, 14— ансамбля Le Poème Harmonique. Партию Фаэтона исполняет французский тенор Матиас Видаль , Либии— Ева Зайчик, Астереи и Климены— Леа Троменшлагер.

Билеты можно приобрести вот здесь.