Как в Москве вручали премии «БраVo» 

В столице два дня вручали музыкальные премии «БраVо». Sobesednik.ru побывал на церемонии.
В течение года хозяева премии провели две пафоснейшие презентации, выписав на них западных знаменитостей первой величины. Сама церемония оказалась под стать.
Два дня замеса
Бал заказывал Владимир Киселев, контролирующий «Русскую медиагруппу» (РМГ). Публичности он не любит, но на презентациях его тень хотя бы мелькала на заднем плане. Ни в Кремле, где чествовали поп-братию, ни в Большом театре, где награждали наших классиков, увидеть хозяина бала так и не довелось. Зато его супруга Елена Север была ведущей обоих вечеров, а сыновья Владимир и Юрий пели на кремлевской сцене на фоне Duran Duran, Энди Гарсиа и Эроса Рамазотти.
Это был двухдневный коктейль крутого замеса. Тут был весь спектр ощущений — от присутствия на семейном бенефисе и запаха 90-х до действительно мощнейших имен и выступлений с искренними овациями. На сцене Большого собрали наших лучших, за которыми встают в очередь самые статусные сцены мира — Анну Нетребко, Светлану Захарову, Теодора Курентзиса.
Балетная прима Захарова, получив микрофон, оказалась самой непосредственностью: «Мама, я тебя люблю!» А когда еще вместе с ними на одной сцене увидишь, допустим, знаменитую кореянку Суми Йо, блестяще исполнившую «Соловья» Алябьева и «Аве Мария» в память о коллеге Хворостовском?
При этом некоторые мировые знаменитости выполняли странные для себя функции: скажем, Хосе Каррерас, получается, прилетал только для того, чтобы наградить спецпризом 17-летнюю виолончелистку Дали Гуцериеву и объявить «талантливого человека» Адама Гуцериева. Последний на сцену так и не вышел: сказали, что заболел. Объявлявший его Каррерас был не в курсе. Днем раньше «Поэта года» вручили миллиардеру Михаилу Гуцериеву, который продолжает идти победной поступью, одаривая песнями весь российский шоубизнес.
История с обилием Гуцериевых — не последняя странность. В Кремле щедро искупали в славе 10-летнюю Данэлию Тулешову из Казахстана. Ей доверили ни много ни мало закрывать кремлевский концерт. Получается, легендарный британец Seal был у нее на разогреве. Девчушка также спела с популярнейшей французской певицей Zaz ее «дворовый» хит Je Veux, несколько лет назад пленивший нашу публику.
Приз Данэлии вручал Юрий Антонов, которого в свою очередь тоже наградили почетной статуэткой. Присутствие нашего мэтра также не случайно: Юрий Михайлович входил в совет директоров РМГ в сложное для Владимира Киселева время, когда чуть ли не весь шоубизнес готов был на него ополчиться, не зная, чего ждать. Сама же Данэлия получила популярность на Украине, с фурором выиграв четвертый сезон «Голос. Дiти» с антивоенной песней «Океана Ельзи». Возможно, это и есть представитель нового поколения, которому г-н Киселев когда-то хотел дать зеленый свет в рамках «патриотического инкубатора». В конце концов, не только же своих детей двигать. Заодно и Украине показать кузькину мать, забрав оттуда юное дарование.
Лободу отправили в декрет
Накладок хватало. На поп-вечере справились (отчасти благодаря чувству юмора Баскова), а в Большом театре паузы выглядели несолидно и вызывали плохо скрываемое раздражение соведущего Игоря Петренко. Дух церемонии не уловил и дважды лауреат «БраVо» («Лучший дирижер» и «Лучший оркестр») Теодор Курентзис. Получая первую статуэтку, греческий мастер, работающий в России, выдержал мхатовскую паузу и сказал: «Спасибо». Получая вторую, признался, что «это пафосное мероприятие — не совсем мой формат, я из провинции, нам нужно побольше трепетных душ».
С трепетными душами действительно было напряженно. Рок-звезду Рода Стюарта, по-братски похлопавшего Курентзиса по плечу и рассказавшего публике Большого театра об идущем параллельно с церемонией матче «Селтик» — «Глазго Рейнджерс», к таковым тоже отнести было нельзя. Стюарт — единственный, помимо Елены Север, кого привлекли к торжеству в оба дня. После выступления в Кремле в Большой театр он прибыл в прекрасном расположении духа.
А вот группа Europe, сбацавшая на «поп-дне» три своих хита, выглядела несколько ошарашенной, когда внезапно оказалась у стенда спонсора под софитами. Им стал… город Абу-Даби. Звезд с красной кремлевской дорожки вели прямо в спонсорское гнездо, где выпытывали все, что они знают про Абу-Даби (или в крайнем случае про путешествия вообще). Те вспоминали что могли. «Все, что надето на мне — это Милан, Париж… и Абу-Даби» — нашелся Киркоров. В РМГ уже договорились, что следующую церемонию проведут в столице ОАЭ.
Премия «БраVо» — это еще и попытка объединить на российской сцене западных и восточных музыкантов. Вот эта идея воплощена действительно здорово: где наш зритель увидит лучших певцов из Китая и Индонезии, послушает живьем монгольского и японского баритонов? Кореец Babylon ничуть не уступает Psy, который так нескромно порвал YouTube со своим Gangnam Style. Правда, в Кремле едва не вышел конфуз: наш Коля Басков так капитально измывался над поп-группой, состоящей из японских миниатюрных девушек в мини-юбчонках и масках, что дипломаты из стран — партнеров премии на первых рядах партера, должно быть, хотели провалиться сквозь землю.
Но ничего. Выжили все. Всем сестрам раздали по серьгам. Своих не обидели. Досталось и «Ленинграду», и Ани Лорак. В декрет отправили Свету Лободу и Анну Нетребко. Первую — шумно, всем миром, с поглаживанием по животу от группы Duran Duran и премьерой песни. Вторую — тактично, искупав в очередной раз в овациях на родной для нее сцене Большого вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Музыкотрясение закончилось, жизнь пошла своим чередом.