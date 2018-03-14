Как в Москве вручали премии «БраVo»

В столице два дня вручали музыкальные премии «БраVо». Sobesednik.ru побывал на церемонии.

В течение года хозяева премии провели две пафоснейшие презентации, выписав на них западных знаменитостей первой величины. Сама церемония оказалась под стать. Два дня замеса

Бал заказывал Владимир Киселев , контролирующий «Русскую медиагруппу» (РМГ). Публичности он не любит, но на презентациях его тень хотя бы мелькала на заднем плане. Ни в Кремле, где чествовали поп-братию, ни в Большом театре, где награждали наших классиков, увидеть хозяина бала так и не довелось. Зато его супруга Елена Север была ведущей обоих вечеров, а сыновья Владимир и Юрий пели на кремлевской сцене на фоне Duran Duran, Энди Гарсиа и Эроса Рамазотти.

Светлану Захарову, Теодора Курентзиса. Это был двухдневный коктейль крутого замеса. Тут был весь спектр ощущений — от присутствия на семейном бенефисе и запаха 90-х до действительно мощнейших имен и выступлений с искренними овациями. На сцене Большого собрали наших лучших, за которыми встают в очередь самые статусные сцены мира — Анну Нетребко

Балетная прима Захарова, получив микрофон, оказалась самой непосредственностью: «Мама, я тебя люблю!» А когда еще вместе с ними на одной сцене увидишь, допустим, знаменитую кореянку Суми Йо, блестяще исполнившую «Соловья» Алябьева и «Аве Мария» в память о коллеге Хворостовском?

При этом некоторые мировые знаменитости выполняли странные для себя функции: скажем, Хосе Каррерас , получается, прилетал только для того, чтобы наградить спецпризом 17-летнюю виолончелистку Дали Гуцериеву и объявить «талантливого человека» Адама Гуцериева. Последний на сцену так и не вышел: сказали, что заболел. Объявлявший его Каррерас был не в курсе. Днем раньше «Поэта года» вручили миллиардеру Михаилу Гуцериеву , который продолжает идти победной поступью, одаривая песнями весь российский шоубизнес.

История с обилием Гуцериевых — не последняя странность. В Кремле щедро искупали в славе 10-летнюю Данэлию Тулешову из Казахстана. Ей доверили ни много ни мало закрывать кремлевский концерт. Получается, легендарный британец Seal был у нее на разогреве. Девчушка также спела с популярнейшей французской певицей Zaz ее «дворовый» хит Je Veux, несколько лет назад пленивший нашу публику.

Лободу отправили в декрет Приз Данэлии вручал Юрий Антонов , которого в свою очередь тоже наградили почетной статуэткой. Присутствие нашего мэтра также не случайно: Юрий Михайлович входил в совет директоров РМГ в сложное для Владимира Киселева время, когда чуть ли не весь шоубизнес готов был на него ополчиться, не зная, чего ждать. Сама же Данэлия получила популярность на Украине, с фурором выиграв четвертый сезон «Голос. Дiти» с антивоенной песней «Океана Ельзи». Возможно, это и есть представитель нового поколения, которому г-н Киселев когда-то хотел дать зеленый свет в рамках «патриотического инкубатора». В конце концов, не только же своих детей двигать. Заодно и Украине показать кузькину мать, забрав оттуда юное дарование.

Накладок хватало. На поп-вечере справились (отчасти благодаря чувству юмора Баскова), а в Большом театре паузы выглядели несолидно и вызывали плохо скрываемое раздражение соведущего Игоря Петренко . Дух церемонии не уловил и дважды лауреат «БраVо» («Лучший дирижер» и «Лучший оркестр») Теодор Курентзис. Получая первую статуэтку, греческий мастер, работающий в России, выдержал мхатовскую паузу и сказал: «Спасибо». Получая вторую, признался, что «это пафосное мероприятие — не совсем мой формат, я из провинции, нам нужно побольше трепетных душ».

С трепетными душами действительно было напряженно. Рок-звезду Рода Стюарта , по-братски похлопавшего Курентзиса по плечу и рассказавшего публике Большого театра об идущем параллельно с церемонией матче «Селтик» — «Глазго Рейнджерс», к таковым тоже отнести было нельзя. Стюарт — единственный, помимо Елены Север, кого привлекли к торжеству в оба дня. После выступления в Кремле в Большой театр он прибыл в прекрасном расположении духа.

А вот группа Europe, сбацавшая на «поп-дне» три своих хита, выглядела несколько ошарашенной, когда внезапно оказалась у стенда спонсора под софитами. Им стал… город Абу-Даби. Звезд с красной кремлевской дорожки вели прямо в спонсорское гнездо, где выпытывали все, что они знают про Абу-Даби (или в крайнем случае про путешествия вообще). Те вспоминали что могли. «Все, что надето на мне — это Милан, Париж… и Абу-Даби» — нашелся Киркоров. В РМГ уже договорились, что следующую церемонию проведут в столице ОАЭ.

Премия «БраVо» — это еще и попытка объединить на российской сцене западных и восточных музыкантов. Вот эта идея воплощена действительно здорово: где наш зритель увидит лучших певцов из Китая и Индонезии, послушает живьем монгольского и японского баритонов? Кореец Babylon ничуть не уступает Psy, который так нескромно порвал YouTube со своим Gangnam Style. Правда, в Кремле едва не вышел конфуз: наш Коля Басков так капитально измывался над поп-группой, состоящей из японских миниатюрных девушек в мини-юбчонках и масках, что дипломаты из стран — партнеров премии на первых рядах партера, должно быть, хотели провалиться сквозь землю.