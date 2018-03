16 марта состоится вечеринка в «Бессоннице»

16 марта в «Бессонницу» пожалуют создатели самой безумной вечеринки Ибицы. Основатели и резиденты Circo Loco Маттиас Танцманн и Давиде Сквиллаче не позволят уснуть Москве, как минимум до полудня субботы.

Говорим «tech-house» — подразумеваем Маттиас Танцманн. Во многом благодаря этому немецкому диджею и продюсеру стиль прочно закрепился на европейских танцполах. А главным пропагандистом и проводником tech-house в массы стал основанный Танцманном лейбл Moon Harbor. Почти 200 релизов, примечательные треки Стива Лоулера, Sable Sheep, Luna City Express, Dan Drastic и Tania Vulcano, — все это и сформировало каноны жанра, сделав его по-настоящему популярным.

Испытание танцполом «tech-house от Маттиаса Танцманна» успешно прошел на Ибице. Вместе с Tania Vulcano и Jose De Divina Танцманн сделал эталонную вечеринку Circo Loco, — безумную, карнавальную, длящуюся почти вечность. Помимо самих основателей за пультом DC10 побывало множество диджеев и музыкантов, ставших впоследствии друзьями и соратниками Танцманна. Речь, в первую очередь, идет о Давиде Сквиллаче; итальянском диджее с международными амбициями.

Родился в Сиене, вырос в Неаполе, учился в Лондоне, живет в Барселоне… Эти перемещения по Европе очень точно описывают непоседливый характер итальянского диджея и продюсера. Давиде Сквиллаче пытается побывать всюду и всё успеть. Его релизы выходят на Desolat, Minus, Ovum, Hot Creations, SCI+TEC, Get Physical и Cadenza. Он занимается делами собственного лейбла This and That, пытаясь в рамках этого проекта «поженить» музыку и видео-арт. Со страстью настоящего итальянца Давиде погружается в безумный fashion-мир и запускает модно-музыкальную коллаборацию вместе с дизайнером Марселем Барлоном и его компанией Country of Milan.

Но все же главным для Сквиллаче остается его давний союз с Танцманном и Circo Loco. Давиде дебютировал в DC10 в 2007-м и с тех пор продолжает оставаться несменяемым членом команды вечеринок Circo Loco. Без его участия не обходится ни один сезон на Ибице. Он — непременный участник гастрольных туров бренда по лучшим клубам мира. Да, и не забудьте про Better Lost Than Stupid. Этот проект, объединивший Танцманна, Сквиллаче и Мартина Баттрича, родился во время их затяжных совместных сетов в DC10.

АДРЕС: Болотная набережная д. 11, стр. 1 ВХОД: FC / DC / GUEST LIST / KM PERSONAL CODE

INFO / VIP RESERVE: +7 495 640 0353