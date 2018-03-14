В лермонтовской библиотеке пройдет концерт «Песня остается с человеком»

В ближайшее воскресенье в Сокольниках, в библиотеке №76, состоится праздничный концерт.

По словам представителей лермонтовской библиотеки, в этот день читателей порадуют встречей с любимыми артистами и знакомыми композициями.

В рамках концертной программы прозвучат народные песни и советских композиторов. Исполнят их лауреаты всероссийских и международных фестивалей Иван Кожинов (баритон), Екатерина Черноусова (сопрано), Роберт Марискина (фортепиано). Концерт пройдет в камерном зале библиотеки, где великолепные голоса артистов звучат с особой теплотой, радуя и вдохновляя зрителей.

Сокольническая библиотека № 76 им. М. Ю. Лермонтова — открытое пространство книг и информации для жителей столицы и гостей города. Это интеллектуальный, творческий и культурный центр, который собирает людей разных возрастных категорий, профессий, национальностей и взглядов, объединенных целью познания литературы и искусства, желанием выразить себя в творчестве.

Адрес: ул. Барболина, 6.