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В лермонтовской библиотеке пройдет концерт «Песня остается с человеком»
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В лермонтовской библиотеке пройдет концерт «Песня остается с человеком» 

Управа района Сокольники 14 марта 2018
В ближайшее воскресенье в Сокольниках, в библиотеке №76, состоится праздничный концерт.
По словам представителей лермонтовской библиотеки, в этот день читателей порадуют встречей с любимыми артистами и знакомыми композициями.
В рамках концертной программы прозвучат народные песни и советских композиторов. Исполнят их лауреаты всероссийских и международных фестивалей Иван Кожинов (баритон), Екатерина Черноусова (сопрано), Роберт Марискина (фортепиано). Концерт пройдет в камерном зале библиотеки, где великолепные голоса артистов звучат с особой теплотой, радуя и вдохновляя зрителей.
Сокольническая библиотека № 76 им. М. Ю. Лермонтова — открытое пространство книг и информации для жителей столицы и гостей города. Это интеллектуальный, творческий и культурный центр, который собирает людей разных возрастных категорий, профессий, национальностей и взглядов, объединенных целью познания литературы и искусства, желанием выразить себя в творчестве.
Адрес: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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