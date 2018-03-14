Артисты «Вдохновения» поздравили жителей района с приходом весны

Концерт состоялся в досуговом центре «Соколинка».

С весенним концертом «Мир Вашему дому» перед жителями Соколиной горы под руководством народной артистки России Ларисы Пятигорской выступили солисты студии «Вдохновение». Артисты студии выступали дуэтом, сольно, хором. Они представили соколинцам самые разнообразные вокальные номера. Звучали классические романы, оперные арии и мелодии из оперетт, популярные песни зарубежных и отечественных поэтов, композиторов, а также музыкальные произведения из всеми любимых кинофильмов.

Слушатели смогли даже поучаствовать в мероприятии и пели вместе с артистами давно знакомые произведения. Это стало возможным благодаря формату концерта — не просто выступление, но музыкальный салон. Идея была предложена сотрудниками ДЦ «Соколинка» и пришлась жителям района по душе. Об этом они упомянули в книге отзывов после праздничного мероприятия.

Фото: предоставлено ГБУ «Досуговый центр „Соколинка“.