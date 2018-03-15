Российский национальный оркестр выступит в Китае 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский национальный оркестр (РНО) под руководством Михаила Плетнева отправляется в тур по восьми городам Китая, концерты пройдут с 15 по 25 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.
Российский национальный оркестр начнет тур концертом в Пекине, а затем в течение 10 дней коллектив выступит в Чжэнчжоу, Нанкине, Шанхае, Чжухае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Наньнине.
В рамках программы, которую РНО подготовил для китайских зрителей, будут исполнены Первый концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль минор Петра Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор Сергея Рахманинова. Место за роялем займет народный артист России Михаил Плетнев, а за дирижерский пульт оркестра встанет давний друг РНО Александр Сладковский.
Также в гастрольной программе прозвучат Сюита из балета «Жар-птица» (версия 1919 года) Игоря Стравинского, «Сюита предков» Гордона Гетти, Симфония №4 фа минор Петра Чайковского, Концерт для кларнета с оркестром ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта (солист Тяни Шен) и Симфонические танцы Сергея Рахманинова.