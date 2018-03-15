Ещё
Российский национальный оркестр выступит в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский национальный оркестр выступит в Китае 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский национальный оркестр (РНО) под руководством Михаила Плетнева отправляется в тур по восьми городам Китая, концерты пройдут с 15 по 25 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.
Российский национальный оркестр начнет тур концертом в Пекине, а затем в течение 10 дней коллектив выступит в Чжэнчжоу, Нанкине, Шанхае, Чжухае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Наньнине.
В рамках программы, которую РНО подготовил для китайских зрителей, будут исполнены Первый концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль минор Петра Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор Сергея Рахманинова. Место за роялем займет народный артист России Михаил Плетнев, а за дирижерский пульт оркестра встанет давний друг РНО Александр Сладковский.
Также в гастрольной программе прозвучат Сюита из балета «Жар-птица» (версия 1919 года) Игоря Стравинского, «Сюита предков» Гордона Гетти, Симфония №4 фа минор Петра Чайковского, Концерт для кларнета с оркестром ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта (солист Тяни Шен) и Симфонические танцы Сергея Рахманинова.
РИА Новости: последние новости
Оркестр Карабинеров выступит на "Спасской башне 2018" Танцовщик Иван Васильев рассказал о премьере своего авторского театра Все Зины смогут прийти на концерт в честь 80-летия Высоцкого бесплатно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение