Хореографический ансамбль «Ожерелье» стал лауреатом двух фестивалей

Организованный на базе школы № 429 «Соколиная гора» хореографический ансамбль народного танца «Ожерелье» победил на фестивале SPRING DANCE и на городском этнографическом фестивале музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня».

Ежегодный российский хореографический фестиваль SPRING DANCE прошел с 9 по 11 марта в подмосковном ДОЛ «Звездочка». Участие в фестивале приняли более пятнадцати коллективов со всей Центральной России, и жюри предстояло выбрать лучших из более чем 60 конкурсных номеров. На фестиваль выехала большая часть ансамбля от 1 до 11 класса. Фестиваль «Тимоня» проходил в два этапа: сперва заочный, затем очный тур. Большое число творческих коллективов вышло на очный этап фестиваля, и просмотр выступлений затянулся на несколько дней. В числе членов жюри — народные и заслуженные артисты РФ, балетмейстеры и профессора вузов столицы.

Ансамбль «Ожерелье» стал лауреатом I и II степени на обоих этих состязаниях.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.