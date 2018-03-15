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Хореографический ансамбль «Ожерелье» стал лауреатом двух фестивалей
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Хореографический ансамбль «Ожерелье» стал лауреатом двух фестивалей 

Управа района Соколиная гора 15 марта 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Организованный на базе школы № 429 «Соколиная гора» хореографический ансамбль народного танца «Ожерелье» победил на фестивале SPRING DANCE и на городском этнографическом фестивале музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня».
Ежегодный российский хореографический фестиваль SPRING DANCE прошел с 9 по 11 марта в подмосковном ДОЛ «Звездочка». Участие в фестивале приняли более пятнадцати коллективов со всей Центральной России, и жюри предстояло выбрать лучших из более чем 60 конкурсных номеров. На фестиваль выехала большая часть ансамбля от 1 до 11 класса. Фестиваль «Тимоня» проходил в два этапа: сперва заочный, затем очный тур. Большое число творческих коллективов вышло на очный этап фестиваля, и просмотр выступлений затянулся на несколько дней. В числе членов жюри — народные и заслуженные артисты РФ, балетмейстеры и профессора вузов столицы.
Ансамбль «Ожерелье» стал лауреатом I и II степени на обоих этих состязаниях.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
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