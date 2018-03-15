Ещё
Триста новосибирских артистов и Александр Маршал выступят перед НОВАТом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Триста новосибирских артистов и Александр Маршал выступят перед НОВАТом 

АиФ-Новосибирск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирцев, жителей и гостей города приглашают на праздничный концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.
Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоится в Театральном сквере (на площадке Новосибирского государственного академического театра оперы и балета) 18 марта. Программа концерта была озвучена врио министра культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым на брифинге 14 марта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
«Мы приняли решение организовать настоящий праздник для жителей Новосибирской области и подготовить разнообразную программу. Хочется, чтобы люди пришли и послушали хорошую музыку, зарядились праздничным настроением. На концерте выступят около 300 артистов региона — профессиональные солисты и коллективы, представители самодеятельного художественного творчества. Главной звездой праздника станет певец Александр Маршал», — рассказал Игорь Решетников.
Концерт «Россия. Севастополь. Крым» начнется в 16.00. В нем примут участие ансамбль песни и танца «Чалдоны», вокальный ансамбль «Славяне», дуэт «Ягода», народный хореографический ансамбль «Сибирские узоры» и другие. Выступление Александра Маршала начнется в 19.00. В завершение концерта состоится праздничный фейерверк.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В театре кукол обсудили гармоничное развитие детей и устроили экскурсию Где сегодня искать правду? Почему размылись понятия добра и зла? В мегаполисе спасли мальчика, который заковал ногу наручниками
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение