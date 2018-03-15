Триста новосибирских артистов и Александр Маршал выступят перед НОВАТом

Новосибирцев, жителей и гостей города приглашают на праздничный концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоится в Театральном сквере (на площадке Новосибирского государственного академического театра оперы и балета) 18 марта. Программа концерта была озвучена врио министра культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым на брифинге 14 марта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

«Мы приняли решение организовать настоящий праздник для жителей Новосибирской области и подготовить разнообразную программу. Хочется, чтобы люди пришли и послушали хорошую музыку, зарядились праздничным настроением. На концерте выступят около 300 артистов региона — профессиональные солисты и коллективы, представители самодеятельного художественного творчества. Главной звездой праздника станет певец Александр Маршал », — рассказал Игорь Решетников.

Концерт «Россия. Севастополь. Крым» начнется в 16.00. В нем примут участие ансамбль песни и танца «Чалдоны», вокальный ансамбль «Славяне», дуэт «Ягода», народный хореографический ансамбль «Сибирские узоры» и другие. Выступление Александра Маршала начнется в 19.00. В завершение концерта состоится праздничный фейерверк.