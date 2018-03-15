«Аффинаж» собирается в весенний тур

Группа «Аффинаж» в ближайшее время готовится выпустить еще одни клип на песню с нового альбома «Ты, который нашел». Но сначала коллектив отправится в тур. Тромбонист «Аффинажа» Саша Ом заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, в каких городах можно будет вживую услышать новую пластинку команды, читайте только на НСН.

«Сначала это будут столицы, в том числе — столица Белоруссии (24 марта), следом у нас Санкт-Петербург (5 апреля) и Москва (8 апреля). В прошлом месяце у нас вышел клип на песню «Лучше всех» с альбома «Ты, который нашел». Безусловно, планируются еще клипы, но ими мы займемся уже после того, как вернемся из тура», — пояснил артист.

Кстати, напомним, что трек «Солнце» с новой пластинки группы Аффинаж «Ты, который нашел» на прошлой неделе был представлен в новинках в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Поддержать любимых артистов вы можете, проголосовав на сайте nashе.ru, или с помощью смс-портала 6556. Итоги будут подведены, как обычно, в пятницу, в 19.00.