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Лагутенко рассказал о новом клипе «Мумий Тролля»
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Лагутенко рассказал о новом клипе «Мумий Тролля» 

Национальная Служба Новостей 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Мумий Тролль» на днях выпустила клип на песню «Милота» со своего нового альбома «Восток-северозапад». Как оказалось, Илья Лагутенко решил устроить себе сюрприз и совсем не вмешивался в процесс создания клипа. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о свежем видео читайте только на НСН.
«Когда вышел этот клип, я смотрел его вместе со всеми нашими поклонниками, впервые, так как я доверил всю работу по этому видео режиссеру. Я знал об идее, но каким образом будут достигаться все эти специальные эффекты, я не знал. Соответственно, было очень интересно посмотреть всем вместе», — признался артист.
Музыканты сейчас готовятся продолжить свой тур, на этот раз коллектив посетит Австралию. А уже после, 26 апреля группа «Мумий Тролль» даст большой концерт в Москве в «Крокус сити Холле» и 27 — в Санкт— Петербурге в Большом Концертном Зале «Октябрьский».
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