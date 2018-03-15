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Андреевский оркестр отметит 130-летие концертами
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Андреевский оркестр отметит 130-летие концертами 

Ревизор.ru 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Праздничный вечер состоится в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, за дирижерским пульт встанет художественный руководитель коллектива народный артист России Дмитрий Хохлов. «Мы бережно сохраняем музыкальное наследие, связанное с именем Василия Васильевича Андреева, и обогащаем репертуар новыми произведениями, показывая диапазон наших исполнительских возможностей», — цитирует ТАСС маэстро. Именно поэтому в честь своего юбилея оркестр исполнит свои призведения, ставшие визитной карточкой. А также музыканты сыграют сочинения Мусоргского, Лядова, Шостаковича, Равеля, Гаврилина, Хачатуряна. Но изюминкой программы станет музыка основателя оркестра — Василия Андреева и его ближайших сподвижников Николая Фомина и Сергея Крюковского. В рамках фестиваля также пройдет фестиваль «Петербургская международная неделя балалайки», в котором примут участие исполнители из разных городов России и зарубежья.
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