Андреевский оркестр отметит 130-летие концертами 

Праздничный вечер состоится в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, за дирижерским пульт встанет художественный руководитель коллектива народный артист России Дмитрий Хохлов. «Мы бережно сохраняем музыкальное наследие, связанное с именем Василия Васильевича Андреева, и обогащаем репертуар новыми произведениями, показывая диапазон наших исполнительских возможностей», — цитирует ТАСС маэстро. Именно поэтому в честь своего юбилея оркестр исполнит свои призведения, ставшие визитной карточкой. А также музыканты сыграют сочинения Мусоргского, Лядова, Шостаковича, Равеля, Гаврилина, Хачатуряна. Но изюминкой программы станет музыка основателя оркестра — Василия Андреева и его ближайших сподвижников Николая Фомина и Сергея Крюковского. В рамках фестиваля также пройдет фестиваль «Петербургская международная неделя балалайки», в котором примут участие исполнители из разных городов России и зарубежья.