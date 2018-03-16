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Дуа Липа отменила концерты из-за операции
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Дуа Липа отменила концерты из-за операции 

Popcake.tv 16 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Дуа Липа (Dua) выложила в свой профиль запись с извинениями перед поклонниками. 22-летней британской певице пришлось отменить назначенные концерты из-за экстренной стоматологической хирургии.
«Мне так жаль, что пришлось отменить мои выступления на концерте Бруно Марс», — написала Дуа. — «Я выступала с ужасной болью из-за растущего зуба мудрости, так что мой хирург решил, что его стоит удалить».
Девушка добавила, что она «невероятно наслаждалась этим туром» и надеется, что «восстановится очень быстро» и продолжит кататься по миру с выступлениями. Но вот концерты и марта в Новой Зеландии, к сожалению, пройдут без ее участия.
Видео, где певица с печальным взглядом прикладывает лед к опухшей щеке, очень быстро собрало сотню откликов от поклонников Дуа Липы.
«Я тоже проходила через это. Знаю, это ужасно больно, но все будет в порядке», — такие искренние слова поддержки наполнили аккаунт певицы. Надеемся, что боль и правда скоро спадет и Дуа Липа снова улыбнется своей роскошной улыбкой.
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