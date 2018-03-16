Дуа Липа отменила концерты из-за операции

«Мне так жаль, что пришлось отменить мои выступления на концерте Бруно Марс», — написала Дуа. — «Я выступала с ужасной болью из-за растущего зуба мудрости, так что мой хирург решил, что его стоит удалить». Дуа Липа (Dua) выложила в свой профиль запись с извинениями перед поклонниками. 22-летней британской певице пришлось отменить назначенные концерты из-за экстренной стоматологической хирургии.

Публикация от DUA LIPA (@dualipa) Мар 13, 2018 в 9:24 PDT Девушка добавила, что она «невероятно наслаждалась этим туром» и надеется, что «восстановится очень быстро» и продолжит кататься по миру с выступлениями. Но вот концерты и марта в Новой Зеландии, к сожалению, пройдут без ее участия.

Видео, где певица с печальным взглядом прикладывает лед к опухшей щеке, очень быстро собрало сотню откликов от поклонников Дуа Липы.

«Я тоже проходила через это. Знаю, это ужасно больно, но все будет в порядке», — такие искренние слова поддержки наполнили аккаунт певицы. Надеемся, что боль и правда скоро спадет и Дуа Липа снова улыбнется своей роскошной улыбкой.