Санакоева: все началось с радио

Санакоева\: все началось с радиоМарина Санакоева уже много лет работает на государственном телевидении. Ее авторские программы знакомят зрителей с историей, культурой, музыкой, интересными людьми и яркими событиями.

Марина побывала в студии радио Sputnik и рассказала о том, как пришла в журналистику.

…17 лет назад в Цхинвале появилось радио «На улан». Руслан Кочиев собрал команду энтузиастов, в которую вошли и Ирина Келехсаева, и Сергей Тибилов, и Дина Гассиева, и…

В общем, это интересное интервью слушайте в нашем аудиоматериале.