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Санакоева: все началось с радио
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Санакоева: все началось с радио 

Sputnik Южная Осетия 15 марта 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
Санакоева\: все началось с радиоМарина Санакоева уже много лет работает на государственном телевидении. Ее авторские программы знакомят зрителей с историей, культурой, музыкой, интересными людьми и яркими событиями.
Марина побывала в студии радио Sputnik и рассказала о том, как пришла в журналистику.
…17 лет назад в Цхинвале появилось радио «На улан». Руслан Кочиев собрал команду энтузиастов, в которую вошли и Ирина Келехсаева, и Сергей Тибилов, и Дина Гассиева, и…
В общем, это интересное интервью слушайте в нашем аудиоматериале.
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