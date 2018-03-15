Театр Сац приглашает на симфонические программы «Портреты композиторов»

Слушатели очередного концерта из цикла симфонических программ «Портреты композиторов» обнаружат неожиданные параллели во временах и стилях. Уже четвертый сезон главный дирижёр театра Алевтина Иоффе проводит на Малой сцене Театра Сац мероприятия из этого абонемента.

Программы, которые проходят в формате концертов-лекций, рассчитаны на школьников средних, старших классов и студентов.

Вечера проводятся под звучание музыки и дополняются краткими пояснениями. В роли ведущего выступает артист театра.