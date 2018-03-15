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Театр Сац приглашает на симфонические программы «Портреты композиторов»
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Театр Сац приглашает на симфонические программы «Портреты композиторов» 

Вестник района Гагаринский 15 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Слушатели очередного концерта из цикла симфонических программ «Портреты композиторов» обнаружат неожиданные параллели во временах и стилях. Уже четвертый сезон главный дирижёр театра Алевтина Иоффе проводит на Малой сцене Театра Сац мероприятия из этого абонемента.
Программы, которые проходят в формате концертов-лекций, рассчитаны на школьников средних, старших классов и студентов.
Вечера проводятся под звучание музыки и дополняются краткими пояснениями. В роли ведущего выступает артист театра.
В мартовскую встречу с юными меломанами включены две кантаты Stabat mater: созданный в первой половине XVIII века Stabat mater Джованни Перголези и написанный нашим современником Михаилом Броннером.
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