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Российский национальный оркестр начинает тур по городам Китая
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Российский национальный оркестр начинает тур по городам Китая 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Первое выступление пройдет в Пекине.
Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева отправился в тур по восьми городам Китая. Гастроли артистов будут проходить с 15 по 25 марта.
Первый концерт музыкантов пройдет в Пекине. Зрители смогут услышать произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.
Также музыканты выступят с концертами в Чжэнчжоу, Нанкине, Шанхае, Чжухае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Наньнине.
В качестве дирижера РНО выступит Александр Сладковский, сообщает «Инфореактор».
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