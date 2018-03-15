Российский национальный оркестр начинает тур по городам Китая 

Первое выступление пройдет в Пекине.
Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева отправился в тур по восьми городам Китая. Гастроли артистов будут проходить с 15 по 25 марта.
Первый концерт музыкантов пройдет в Пекине. Зрители смогут услышать произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.
Также музыканты выступят с концертами в Чжэнчжоу, Нанкине, Шанхае, Чжухае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Наньнине.
В качестве дирижера РНО выступит Александр Сладковский, сообщает «Инфореактор».