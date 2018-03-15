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Студентки факультета Высшей школы музыки РГСУ почитали детям сказки
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Студентки факультета Высшей школы музыки РГСУ почитали детям сказки 

Управа района Сокольники 15 марта 2018
Фото: Управа района Сокольники
Студентки факультета Высшей школы музыки им. А. Шнитке, расположенного на Стромынке в Сокольниках, познакомили детей со сказкой «Дикие лебеди».
Каждую субботу в книжном магазине «Грифель» активисты РГСУ в рамках проекта «Почитай мне книгу» встречаются с детишками, чтобы почитать им сказки и поиграть с ними. Студенты даже привозят с собой музыкальные инструменты, чтобы приобщить детей к творчеству.
Встреча, которая прошла в минувшую суббота, стала третьей в рамках этой программы.
«Сегодня был особенный день, у нас была музыкальная минутка. Моя коллега Катя принесла скрипку и немного поиграла детям. Ребята были в восторге от живой музыки» — прокомментировала Наталья Цой, первокурсница факультета ВШМ.
Сейчас родители не так часто читают сказки своим детям. На смену привычным книгам пришли планшеты и телефоны. Чтение сказок — это то, что проверено временем, поэтому так необходимо уделять внимание детям и читать им книги. Проект «Почитай мне сказку» и студенты РГСУ с удовольствием готовы помочь в этом родителям.
Фото: предоставлено пресс-службой РГСУ.
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