Студентки факультета Высшей школы музыки РГСУ почитали детям сказки

Студентки факультета Высшей школы музыки им. А. Шнитке, расположенного на Стромынке в Сокольниках, познакомили детей со сказкой «Дикие лебеди».

Каждую субботу в книжном магазине «Грифель» активисты РГСУ в рамках проекта «Почитай мне книгу» встречаются с детишками, чтобы почитать им сказки и поиграть с ними. Студенты даже привозят с собой музыкальные инструменты, чтобы приобщить детей к творчеству.

Встреча, которая прошла в минувшую суббота, стала третьей в рамках этой программы.

«Сегодня был особенный день, у нас была музыкальная минутка. Моя коллега Катя принесла скрипку и немного поиграла детям. Ребята были в восторге от живой музыки» — прокомментировала Наталья Цой , первокурсница факультета ВШМ.

Сейчас родители не так часто читают сказки своим детям. На смену привычным книгам пришли планшеты и телефоны. Чтение сказок — это то, что проверено временем, поэтому так необходимо уделять внимание детям и читать им книги. Проект «Почитай мне сказку» и студенты РГСУ с удовольствием готовы помочь в этом родителям.

Фото: предоставлено пресс-службой РГСУ.