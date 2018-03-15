В Вологду со своим ансамблем

Фото с ресурса cultinfo.ru В Вологде вокально-хореографический ансамбль «Русь» порадовал публику широкой палитрой творческих номеров от русской песенной музыки до народных танцев. Ничего удивительного, ведь ансамбль представил новую программу с символическим названием «Владимирская Русь».

Программа — яркий, красочный песенно-музыкальный спектакль, основанный на певческих и танцевальных традициях русского народа. В концерте звучали задорные русские народные наигрыши и песни. Был и сюрприз для волгожан — специальный номер, посвящённый Вологодчине. Солисты коллектива исполнили песню композитора Григория Пономаренко «Вишенье», написанную специально для владимирского ансамбля «Русь».

Выступление владимирского коллектива никого не оставило равнодушным. В финале программы зрители разразились громкими аплодисментами и воскликами «Браво!»

Как признался руководитель коллектива Николай Литвинов, его связывает «глубокая творческая дружба» с художественным руководителем ансамбля Вологодской филармонии «Русский Север» Евгением Максимовым , поэтому в перспективе ему бы хотелось сделать совместный проект с вологжанами, об этом сообщает портал Cultinfo.ru.

Справка:

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова — культурный символ Владимирской области. Руководит коллективом заслуженный артист России Николай Литвинов. Он работает в коллективе с 1977 года. На сегодняшний день в ансамбле поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах порядка 40 человек. В репертуаре есть произведения на любую тему, программы «Руси» можно назвать своеобразным народным календарем.